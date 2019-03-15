Гости по имени Юрий смогут бесплатно посетить Музей Победы в Москве в День космонавтики

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бесплатный вход в Музей Победы на Поклонной горе будет действовать 12 апреля для всех посетителей по имени Юрий. Акция приурочена ко Дню космонавтики, сообщается в пятницу на сайте мэрии и правительства Москвы.

"Вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным 12 апреля для всех посетителей с именем Юрий. В этот день 58 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" облетел по орбите планету Земля. С 1962 года 12 апреля отмечается как День космонавтики", - говорится в сообщении.

Для получения бесплатного входного билета в музей необходимо предъявить паспорт в кассе выставочного комплекса.

Кроме постоянной экспозиции, в этот день в музее можно будет посмотреть документальный фильм о космонавте Георгии Береговом, дважды Герое СССР - он получил эти награды за участие в Великой Отечественной войне и за полет в космос. Он таким образом стал единственным человеком, который имеет подобное сочетание наград. Показ фильма приурочен к 98-й годовщине со дня его рождения.