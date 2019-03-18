Ветреная погода и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ветер с порывами до 15 м/с и переменная облачность ожидаются в Москве в понедельник. Воздух прогреется до 7 градусов тепла, сообщается в прогнозе Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве будет 5-7 градусов выше нуля, по области 3-8 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до 0-2 градусов выше нуля, в Подмосковье будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами пройдут небольшие осадки.