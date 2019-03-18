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В переходе станции метро "Александровский сад" в Москве образовалась течь

На месте работают аварийные службы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Аварийные службы устраняют течь, которая образовалась в переходе на станции метро "Александровский сад" в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Вечером 18 марта в подуличном переходе на станции "Александровский сад" образовалась течь. Все коммуникации метрополитена в порядке. Вода поступает из соседнего здания. На месте работают аварийные службы. Специалисты делают всё возможное, чтобы в скором времени устранить течь", - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.

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