В переходе станции метро "Александровский сад" в Москве образовалась течь

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Аварийные службы устраняют течь, которая образовалась в переходе на станции метро "Александровский сад" в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Вечером 18 марта в подуличном переходе на станции "Александровский сад" образовалась течь. Все коммуникации метрополитена в порядке. Вода поступает из соседнего здания. На месте работают аварийные службы. Специалисты делают всё возможное, чтобы в скором времени устранить течь", - говорится в сообщении.