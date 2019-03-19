Второй этап внедрения нового стандарта московских поликлиник начнется в ближайшие годы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в ближайшие годы запустить второй этап внедрения нового стандарта столичных поликлиник. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства города.

Каждый год в поликлиники Москвы за помощью обращаются более 10,3 млн человек.

"В прошлые годы с участием москвичей был разработан и внедрен новый московский стандарт поликлиник. Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие годы правительство Москвы начнет реализацию второго этапа внедрения нового стандарта поликлиник, "чтобы горожане почувствовали к себе особое отношение, заботу о своем здоровье".

Так, разработан план оснащения медицинских организаций города аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием. Кроме того, будет расширен штат медицинского персонала по самым востребованным специальностям.

В результате первого этапа модернизации в 2018 году 80% пациентов смогли попасть на прием к врачам-терапевтам в день обращения и 85% - к врачам педиатрам. Сроки ожидания приема врачей-специалистов сократились до 3,3 дня, в 2012 году это занимало десять дней. В три раза сократилось среднее время ожидания приема у кабинета врача и составило десять минут (в 2012 году - 30 минут).