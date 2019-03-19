Приставки для приема цифрового ТВ в Москве начнут продавать в отделениях Почты России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Жители Москвы с 19 марта смогут приобрести приставки для приема сигнала цифрового ТВ в отделениях Почты России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

"С 19 марта жители Москвы могут приобрести в отделениях Почты России цифровые приставки для приема телесигнала в высоком разрешении в рамках государственной программы по переходу от аналогового телевещания к цифровому. Устройства могут понадобиться для приема цифрового сигнала на дачных участках москвичей, а также в частных домах на территории Троицкого и Новомосковского округа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести или заказать приставки можно будет во всех 498 отделениях почтовой связи города Москвы рядом с домом и в 1055 отделениях в Московской области по всем традиционным дачным направлениям. Минимальная цена ее составляет 990 рублей, в комплект входит ресивер и кабель для подключения к телевизору.

Как отметил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко, 99% жителей Москвы подключены к кабельному телевидению и уже получают более 50 телеканалов в цифровом качестве.

"При этом в Москве насчитывается более 1 млн дачников. И нам важно, чтобы и за пределами города они получали привычные сервисы и отдыхали с комфортом. Цифровая приставка к телевизору может понадобиться в том случае, если сигнал на участке принимается с помощью антенны, а сам телевизор выпущен до 2012 года. Благодаря сотрудничеству с Почтой России заказать и приобрести такое устройство можно будет рядом с домом или по дороге на дачу", - пояснил он.

Переход на "цифру"

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Для всех жителей России становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов - Первый канал, "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Согласно утвержденному графику, отключение аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, пройдет в три этапа. Первые регионы отключили 11 февраля. 15 апреля аналоговый сигнал отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня - в остальных российских регионах.