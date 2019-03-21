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Неизвестный украл более 27 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы

В полицию обратился мужчина, который заключил договор об аренде банковской ячейки, поместил туда средства и позже обнаружил их пропажу

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 27 млн рублей украли из ячейки одного из банков в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию обратился мужчина 1978 года рождения. По его словам, он заключил договор об аренде банковской ячейки и поместил туда 27 млн 818 тыс. рублей. Однако недавно он обнаружил пропажу этой суммы. По словам заявителя, доступ в ячейку имел еще один человек, на которого была оформлена доверенность на посещение, но при этом ключи от нее ему не выдавались", - сказали в пресс-службе главка.

По данному факту начата доследственная проверка.

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