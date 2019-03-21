Москва готова одной из первых применять новую вакцину от туберкулеза

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москва готова одной из первых в РФ применять новую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания. Об этом в четверг сообщила журналистам замглавы столичного департамента здравоохранения Елена Богородская, отвечая на вопрос ТАСС.

"Испытание новой вакцины - это достаточно длительное время и существенные многоцентровые протоколы. В ближайшее время мы вряд ли можем надеяться на то, что будет вакцина, но, как только она появится, Москва будет одним из первых регионов, кто возьмет это на вооружение", - сказала она.

Ранее первый замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на пресс-конференции в ТАСС сообщила, что в настоящее время на этапе клинических исследований находится новая вакцина от туберкулеза для взрослого населения, а ее создание может завершиться уже в 2019 году. Она пояснила, что разработкой вакцины занимаются специалисты из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире заболевают туберкулезом 10 млн человек, каждый десятый - ребенок. Туберкулез остается основной инфекционной причиной смертности в мире, унося ежедневно почти 4,4 тыс. жизней. По данным Роспотребнадзора, в России в 2018 году заболели туберкулезом более 61,5 тыс. человек, что на 7,7% меньше, чем в 2017 году.