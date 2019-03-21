Собянин предложил частично заменить домашние задания в школах электронными тестами

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с учителями - получателями грантов Московской электронной школы (МЭШ) предложил частично заменить домашние задания на электронные тесты.

"Может, формальные задания заменить, где это возможно, на электронные тесты, чтобы и с вас (учителей) нагрузку снять. Сколько учителя тратят времени на проверку домашнего задания? Много. Если мы заменим на такие тесты, чтобы машина сама выставляла оценки, большая часть времени педагогов высвободится", - сказал Собянин.

Он также поручил создать электронное портфолио учеников, в котором будут отражаться все их достижения. "Наши ученики, выпускники школ, наши москвичи, приходя в вузы и сдавая ЕГЭ, конкурируют со всеми учащимися России. Москва как город конкурирует с ведущими мегаполисами мира. Надо настроить систему так, чтобы она персонально давала возможность пополнять знания, создавать свое электронное портфолио, с которым школьник пойдет по жизни. Возможно, коллеги из вузов подхватят нашу идею", - добавил Собянин.

О МЭШ

В 2016 году правительство Москвы начало реализацию проекта "Московская электронная школа" - создание качественно новой образовательной платформы с полноценным учебно-методическим контентом и максимально широкими возможностями для учителей, учеников и родителей. Физическую инфраструктуру проекта составили 48 232 точки высокоскоростного доступа Wi-Fi и 21 152 интерактивные панели, которыми были оборудованы 1469 школьных зданий. Свыше 43 тыс. московских учителей были обеспечены персональными ноутбуками.

Ключевыми элементами цифровой образовательной платформы являются электронный дневник нового поколения и библиотека электронных материалов. В настоящее время электронный дневник является наиболее востребованным электронным сервисом Москвы, которым пользуются свыше 2 млн учителей, учащихся и родителей. Библиотека Московской электронной школы функционирует по принципу "Википедии", ее формируют сами учителя, загружая собственные электронные сценарии уроков и другие учебные материалы.

С начала 2018-2019 учебного года, размещенные в МЭШ электронные сценарии уроков использовали 6,9 млн раз, в том числе 4 млн раз в учебное время непосредственно во время занятий.

В 2019 году "Московская электронная школа" стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона".