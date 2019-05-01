В Москве в связи с подготовкой к мотофестивалю ограничат движение

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве 2 и 3 мая в связи с подготовкой к проведению ежегодного мотофестиваля, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Перекрытия и ограничения в связи с проведением московского мотофестиваля: с 23:30 2 мая до 23:30 3 мая будет перекрыта одна полоса в каждом направлении на улице Маши Порываевой, а также [на] проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой", - говорится в сообщении.

3 и 4 мая 2019 года состоится ежегодный московский мотофестиваль. Цель события - открыть сезон движения мотоциклов в Москве и напомнить о безопасности дорожного движения. В оба дня фестиваля в Парке Горького пройдут концерты рок-групп и показательные выступления, а 4 мая по Садовому кольцу проедет колонна мотоциклов - в параде примут участие около 6 тыс. человек.

Сбор участников мотопарада 4 мая назначен на 09:00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начнет движение в 11:30, ее маршрут пройдет по Садовому кольцу. Финиширует парад в 12:00 в Парке Горького. Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.

Кроме того, согласно информации департамента, 2 мая с 12:00 до 16:30 в связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы" будут полностью перекрыты участок улицы Косыгина от Ленинского проспекта до Мосфильмовской улицы, участок Мичуринского проспекта от улицы Косыгина до Университетского проспекта, участок Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до Университетской площади, участок Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.