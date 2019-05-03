Веревочный парк и площадка для хоккея появятся в столичном парке "Дубки"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. В новых спортивных зонах парка "Дубки" на севере Москвы после его благоустройства в 2019 году появятся площадка для игры в хоккей, столы для настольного тенниса, волейбольные площадки и веревочный парк. Как сообщила в пятницу пресс-служба столичной мэрии, детские и воркаут-площадки будут отремонтированы, а саму территорию парка дополнительно осветят и озеленят.

Общая площадь территории, на которой пройдет благоустройство, составляет 18 га. Сейчас в парке не хватает зон для активного отдыха, а дорожки, детские и спортивные площадки пришли в негодность.

"Две существующие спортивные зоны парка "Дубки" реконструируют. В одной из них - на севере парка - появится новая хоккейная коробка вместо старой, которая сейчас расположена на западе. Площадь новой ледовой арены увеличат почти в два раза - до 1,5 тыс. кв м. Кроме того, в этой спортивной зоне появятся столы для игры в настольный теннис и площадка для воркаута. В другой спортивной зоне - в западной части парка - для любителей активного отдыха сделают две площадки для игры в волейбол и детский веревочный парк", - сообщила пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

Уже существующие на территории парка площадки для воркаута отремонтируют: обновят резиновое покрытие и заменят тренажеры. В "Дубках" также построят многофункциональный павильон, где посетители смогут взять напрокат спортивный инвентарь, например, ракетки для тенниса и мячи для волейбола. Там же разместится администрация парка, пункт охраны и туалет. Кроме того, ремонт пройдет на трех детских площадках, где установят новые игровые комплексы для детей.

Во второй декаде мая парк будет полностью закрыт для посетителей в связи с проведением ремонтных работ. "Возле домов 10 и 14 на улице Немчинова, а также у главного входа в парк установлены информационные щиты со сроками проведения ремонта. Всю необходимую информацию горожане также могут уточнить в информационном павильоне, который расположен у главного входа в парк", - уточняется в сообщении.

Сейчас горожане по-прежнему могут гулять по тем тропинкам и дорожкам, где нет ремонта.