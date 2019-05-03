Строители завершили участок БКЛ между "Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом"

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Строители в Москве завершили проходку левого перегонного тоннеля между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии метро (БКЛ), таким образом, строительство всего тоннеля полностью завершено. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Это уже второй построенный тоннель на юго-западном участке Большого кольца метро. Таким образом, перегон между "Проспектом Вернадского" и "Мичуринским проспектом" полностью готов. В ближайшее время между станциями "Проспект Вернадского" и "Мичуринский проспект" строители приступят к устройству верхнего строения пути, а также начнется подготовка к монтажу инженерных систем", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

В сообщении отмечается, что готовность тоннелей между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" составляет более 85%. Левый перегонный тоннель от станции "Аминьевское шоссе" до площадки, расположенной перед станцией "Давыдково" пройден на 95%.

Строительство юго-западного участка БКЛ, включающего станции "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе" осуществляет китайская компания CRCC (ChinaRailwayConstructionCorporation).

Ранее Хуснуллин сообщал, что готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро оценивается в 50%. Полностью кольцо будет достроено в 2022 году.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).