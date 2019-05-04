Коллектив из Парагвая лидирует в голосовании на фестивале "Московская весна A Cappella"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более 21 тыс. голосов поступило от зрителей фестиваля "Московская весна A Cappella" в первые три дня конкурса. Лидером промежуточного голосования является коллектив из Парагвая, сообщили в субботу в оргкомитете.

"На данный момент 182 из 195 конкурсантов "Московской весны - 2019" получили поддержку от зрителей в виде голосов, отданных за них на сайте. 68 исполнителей и коллективов получили по 100 и более голосов. Больше всех голосов, более 900, по данным на утро 4 мая, получили участники коллектива Grupo Vocal Cantarte из Парагвая", - сообщают организаторы.

С 1 по 3 мая на сайте фестиваля зрители отдали 21 тыс. 118 голосов. Онлайн-голосование, как и сам конкурс, проходит в четырех номинациях. Парагвайский коллектив лидирует среди средних вокальных групп (от пяти до восьми человек).

В номинации "От одного до трех человек с применением live looping (дополнительное звуковое оборудование)" больше всего голосов, по промежуточным данным, набирает Наталья Колеватова из Новосибирска. Среди малых вокальных групп (от двух до четырех человек) лидирует коллектив Rebel Bit из Италии. В номинации "Большие вокальные группы, от девяти человек" список лидеров возглавляет ансамбль "Алконостъ" из Тольятти.

Третий общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella", который проходит с 1 по 12 мая в столице, собрал рекордное число участников - 195 исполнителей и коллективов из 26 стран.