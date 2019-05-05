"Аэроэкспрессы" между Москвой и Шереметьевым будут курсировать ночью

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Поезда "Аэроэкспресса" в связи с авиакатастрофой в Шереметьево будут курсировать ночью раз в час, сообщается на сайте компании.

"Поезда между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево будут курсировать всю ночь один раз в час. Отправление дополнительных рейсов с вокзала и из аэропорта произойдет в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00", - говорится в сообщении.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек.

По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек, 37 - выжили.