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Расследование ЧП с SSJ-100

"Аэроэкспрессы" между Москвой и Шереметьевым будут курсировать ночью

Дополнительные рейсы с Белорусского вокзала и из аэропорта пройдут в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Поезда "Аэроэкспресса" в связи с авиакатастрофой в Шереметьево будут курсировать ночью раз в час, сообщается на сайте компании.

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"Поезда между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево будут курсировать всю ночь один раз в час. Отправление дополнительных рейсов с вокзала и из аэропорта произойдет в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00", - говорится в сообщении.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 78 человек.

По данным Следственного комитета, в катастрофе погиб 41 человек, 37 - выжили.

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