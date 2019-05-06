Обезличенный ручной пересчет будет предусмотрен и при электронном голосовании

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Результаты электронного голосования по выборам депутатов в Мосгордуму можно будет пересчитать или отменить, сообщил в понедельник председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"По этому [электронному] участку, как и по любому другому, предусмотрена возможность отмены [голосования]. В каких случаях? В течение дня все члены комиссии знают, сколько избирателей проголосовало и можно посмотреть, кто проголосовал. Теоретически может проголосовать 1,5 тыс., а результаты показывают 500, естественно, появляется жалоба наблюдателя, членов комиссии, и комиссия принимает решение о ручном пересчете итогов электронного голосования", - сказал Горбунов в рамках первого заседания рабочей группы Общественной палаты Москвы по электронному голосованию.

Как уточнил замруководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Артем Костырко, департамент разработал механизм, который позволит осуществить ручной пересчет, при этом в рамках этой процедуры невозможно будет сопоставить избирателя и его голос.

Госдума в апреле приняла в первом чтении законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября текущего года. Проектом закона оговаривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города, перечень которых определит Мосгоризбирком. В документе говорится, что эксперимент не заменит собой обычное голосование, это будет еще одна форма, которой смогут воспользоваться москвичи.