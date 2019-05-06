Метро Москвы изменит режим работы в связи с проведением парада 7 и 9 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ряд центральных станций московского метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку 7 и 9 мая из-за проведения генеральной репетиции военного парада ко Дню Победы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"С утра 7 мая и до окончания генеральной репетиции военного парада, а также с утра 9 мая и до окончания праздничных мероприятий на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в эти дни на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы, а также со станции "Китай-город" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.

В День Победы 9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 (выходы 1-5) будут работать только на выход пассажиров, а вестибюль № 2 (выход 6) - только на вход.

Также метрополитен предупреждает о большом количестве пассажиров вечером 9 мая на станциях "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Арбатская", "Александровский сад", "Боровицкая", "Лубянка", "Кузнецкий мост", "Китай-город", "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская", "Парк Культуры", "Октябрьская", "Воробьевы горы", "Университет", "Спортивная" и призывает по возможности пользоваться альтернативными маршрутами.