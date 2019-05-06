Пять автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Ленинском проспекте в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 19:00 мск на Ленинском проспекте произошло столкновение пяти единиц транспорта, в результате которого никто не пострадал", - сказали в ведомстве.

Сейчас участники ДТП разъехались и затруднений в движении на Ленинском проспекте нет.

Ранее в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили москвичей об аварии на Ленинском проспекте и рекомендовали объезжать этот участок. В ЦОДД уточнили, что ДТП произошло в районе дома номер 8 по Ленинскому проспекту.