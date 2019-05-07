Фестиваль по мотивам лент "Брат" и "Брат-2" пройдет на ВДНХ 11 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Фестиваль, посвященный фильмам Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", состоится 11 мая в парке "Россия - моя история" на ВДНХ, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

"Фестиваль приурочен к дате премьерного показа фильма о простом русском парне Даниле Багрове <...> "Брат-2" вышел в прокат 19 лет назад, но героя Сергея Бодрова-младшего любят, его цитируют и не забывают до сих пор. Многие песни из дилогии стали гимнами для целого поколения. Одна из таких композиций "Гудбай, Америка" прозвучит 11 мая в атриуме "Россия - моя история" в исполнении того самого хора - Детского хора Союза композиторов России "Преображение" ", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоится показ дилогии о Даниле Багрове, а также документального фильма Дарьи Иванковой о Балабанове "Алексей Октябринович", созданный при поддержке вдовы режиссера Надежды Васильевой. Кроме того, организаторы разработали сувенирную продукцию с цитатами и кадрами из фильмов, которую посетители фестиваля получат в подарок. Вход на мероприятие свободный.