Ограничения движения автотранспорта в центре Москвы сняты после репетиции парада

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Движение автотранспорта восстановлено в центре Москвы после завершения генеральной репетиции Парада Победы, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Репетиция парада закончилась. Все ограничения сняты", - говорится в сообщении.

Сообщалось, что движение автомобилей в Москве по Тверской улице от Страстного бульвара до Моховой улицы, по Моховой от Воздвиженки до Тверской и по улице Охотный Ряд полностью перекрыто в связи с репетицией парада, приуроченного к 74-летию Победы. В репетиции приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 образцов военной техники, 74 самолета и вертолета. Всего в тренировке были задействованы свыше 13 тыс. военнослужащих.