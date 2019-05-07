Здание администрации парка Горького реконструируют в Москве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Зданию с руинированной центральной частью, в котором располагается администрация парка Горького в Москве, планируют вернуть исторический облик, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"В 1942 году в центральную часть здания попала бомба, и вот уже 70 лет на этом месте нет ничего, кроме руин. Левая и правая части здания функционируют, а посередине так и осталась воронка. Сейчас администрация парка Горького располагается в правой части здания, которая не слишком приспособлена для офисного пространства. Проект реконструкции разработало бюро Kleinewelt Аrchitekten, их главная идея заключается в том, чтобы максимально сохранить историческую часть, добавив пространству функциональности", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Административный корпус расположен на Крымском валу. В конце XIX века на этом месте был построен заводской цех братьев Бромлей, в 1923 году он был перестроен в Кустарный павильон, где расположилась Всероссийская сельскохозяйственная выставка. В 1930-х годах здание снова было изменено, приобрело черты стиля конструктивизм. С 1933 года до Великой Отечественной войны в нем функционировал кинотеатр "Великан".

В ведомстве добавили, что сейчас здание отличается от построенного в 1931 году - часть оконных и дверных проемов заложена, некоторые декоративные элементы утрачены. Проект реконструкции предполагает возвращение ему исторического облика.