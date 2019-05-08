"Московская весна A Cappella" проведет День мюзиклов 11 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 40 музыкальных представлений пройдет на 15 фестивальных площадках "Московской весны A Cappella" 11 мая, сообщила в среду пресс-служба оргкомитета фестиваля.

"11 мая в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella" пройдет День мюзиклов. С 17:00 до 19:00 на 15 фестивальных площадках в центре и округах столицы можно будет бесплатно посмотреть 17 музыкальных спектаклей и шесть мюзиклов. Самые яркие из постановок будут идти одновременно на нескольких площадках. Всего в этот день пройдет 43 музыкальных представления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представления можно будет посмотреть на площади Революции, Триумфальной площади, площади Славы, в Парке Горького, на ВДНХ, на улицах Профсоюзная, Городецкая, Митинская и других.

В частности, продюсерский центр "Триумф" представит посетителям музыкальные спектакли "Граф Орлов", "Грустный понедельник", "Феи с Алмазных Гор" в исполнении выпускников Московской консерватории, ГИТИСа и Центра оперного пения Галины Вишневской. Также в программе - мюзиклы "Тайны Парижа" и "Призрак любви" театрального центра "Арт Вояж" и музыкального камерного театра "Эль Арт".

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella" впервые прошли в столице весной 2017 года. В 2018 году на фестивале выступили музыканты из 16 стран, было организовано более 900 концертов.