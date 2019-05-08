Экс-глава департамента ЖКХ Москвы Гасангаджиев назначен генеральным директором "Мосгаза"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Снятый по собственному желанию с должности руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев назначен генеральным директором АО "Мосгаз", компании в структуре Комплекса городского хозяйства столицы. Об этом сообщается в среду на сайте "Мосгаза".

"Распоряжением Департамента городского имущества утверждено решение единственного акционера, согласно которому Гасан Гасангаджиев избран генеральным директором АО "Мосгаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на своем посту Гасангаджиев займется повышением надежности и безопасности газораспределительных сетей, развитием энергетических систем столицы, в частности, модернизацией системы газоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов. "В ТиНАО предполагается создать новую сеть газопроводов высокого давления, которая покроет растущие потребности территории в природном газе и создаст резервы мощностей как по пропускной способности газопроводов, так и по производительности источников подачи газа, что существенно повысит привлекательность территории для инвесторов", - пояснили в "Мосгазе".

Гасангаджиев проработал в коммунальной сфере более 28 лет, ранее возглавлял "Мосгаз". Занимал пост главы Департамента ЖКХ с сентября 2017 года, сменив на нем Павла Ливинского, который стал генеральным директором "Россетей". С 7 мая 2019 года на пост руководителя Департамента ЖКХ был назначен Александр Соловьев, ранее занимавший должность заместителя руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.

"Мосгаз" и Департамент ЖКХ входят в единую структуру Комплекса городского хозяйства Москвы, возглавляемого вице-мэром Петром Бирюковым.