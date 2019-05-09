"Поезд Победы" отправился из Москвы в Волоколамск

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Патриотическая акция "Поезд Победы", в рамках которой ретросостав с ветеранами и почетными железнодорожниками посетит поселок Дубосеково Волоколамского района, открылась 9 мая на Рижском вокзале.

Участников акции - ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, почетных железнодорожников - на вокзале встретили музыкой. Воспитанники Московской детской железной дороги раздавали гостям гвоздики, георгиевские ленточки и флажки с поздравлениями, а артисты в военной форме сыграли на гармошках и исполнили песни военных лет. Акция началась с торжественного митинга, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и возложения цветов к памятнику героям - железнодорожникам.

"Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны Министерства путей сообщения, ветераны-железнодорожники, 74-й год наша страна отмечает великий праздник - День Победы, он достался нашему народу ценой неимоверных усилий, пролитой крови <...> Не было бы этой Победы, если бы не героическая работа железнодорожников - своим подвигом они доказали, что без железных дорог страна не может существовать, защищать себя, развиваться. Мы гордимся нашей ветеранской организацией - больше 740 тыс. человек, среди них почти 3 тыс. участников войны и почти 30 тыс. ветеранов войны", - сказал, приветствуя участников акции, заместитель гендиректора компании "Российские железные дорого" (РЖД) Дмитрий Шаханов.

Как сообщила ТАСС почетная железнодорожница Анна Захарова, она принимает участие в акции каждый год. "Сегодня мы едем в разъезд Дубосеково, в места великих сражений - битвы под Москвой - и вместе вспомним всех, кто помог отстоять Победу. Мой стаж работы в РЖД - 35 лет, я из династии железнодорожников Скворцовых, в музее железной дороги есть наш стенд. Мой отец был участником войны, мои дядя и тетя были в спецформировании. Когда шло наступление, они восстанавливали разбомбленные железнодорожные пути, вся наша жизнь связана с железной дорогой", - сказала она.

В Волоколамск

Все участники акции заняли свои места в вагонах, поезд протяжно загудел и тронулся. Его тянул украшенный цветами и флагами пассажирский паровоз серии П36, выпуск которых начался в 1955 году. "Локомотивы сразу показали выдающиеся эксплуатационные качества - высокую мощность и экономичность, что поставило их в ряд лучших паровозов мира. На железных дорогах их прозвали "Победой", - рассказали ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Всего было выпущено 256 таких паровозов.

Поезд проводил Образцовый духовой оркестр РЖД, исполнив "Прощание славянки". В пути пассажиров будут сопровождать творческие коллективы в военной форме, для участников акции проведут историческую аудиоэкскурсию. К полудню поезд прибудет на остановочный пункт "Дубосеково", где праздничные мероприятия продолжатся у мемориала Героям-панфиловцам, а в 17:18 "Поезд Победы" под звуки духового оркестра торжественно вернется на Рижский вокзал. По данным МЖД, в акции в четверг принимают участие около 700 человек.