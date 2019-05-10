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Угроза взрыва в кинотеатре в ТЦ "Бум" в Москве оказалась ложной

На время проверки из кинотеатра были эвакуированы 70 человек

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Кинологи не обнаружили взрывных устройств в кинотеатре в торговом центре "Бум" на юго-востоке Москвы, угроза взрыва не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили территорию кинотеатра, взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу в оперативные службы поступило сообщение об угрозе взрыва в кинотеатре в торговом центре "Бум" на улице Перерва. На время проверки из кинотеатра были эвакуированы 70 человек.

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