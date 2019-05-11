В московском метро установили Железный трон из сериала "Игра Престолов"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Флешмоб по сериалу "Игра Престолов" прошел в субботу на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии московского метро. На платформе установили Железный трон, а пассажиры могли сфотографироваться с персонажами фэнтези, сообщила в субботу пресс-служба столичной подземки.

"В преддверии выхода пятой серии восьмого сезона фэнтези-саги "Игра Престолов" Московский метрополитен и онлайн-сервис "Амедиатека" устроили яркий флешмоб. На станции установили знаменитый Железный трон, а рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала - Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер. Актеры на протяжении нескольких часов фотографировались с пассажирами метро", - говорится в сообщении.

При этом участники проекта "Музыка в метро" исполнили на станции саундтрек к сериалу, написанный композитором Рамином Джавади. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, трон простоит на станции три дня - до понедельника включительно, на нем могут сфотографироваться все желающие.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.