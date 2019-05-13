Предфинальную серию "Игры престолов" показали в московском метро

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Показ предфинальной серии "Игры престолов" состоялся в московском метро на станции "Деловой центр". Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, на показ предфинального эпизода сериала в метро пришли более 300 человек. Мероприятие совместно с метрополитеном организовали сервисы "Кинопоиск" и "Амедиатека", которые осуществляют трансляции сериала в России.

"Показ прошел в преддверии 84-го дня рождения Московского метрополитена. Уже второй раз метрополитен проводит у себя показ "Игры престолов", - сказал Ликсутов. Заммэра отметил, что для миллионов москвичей метрополитен зарекомендовал себя не только как надежный и быстрый транспорт, но и как одна из самых современных культурных площадок столицы.

"Мы видим, как нравится эта идея пассажирам, мы были бы рады стать площадкой и для показа российского кино, готовы рассмотреть предложения от продюсеров отечественных фильмов и сериалов", - сказал он. Гостями мероприятия стали приглашенные звезды, пассажиры и подписчики киносервисов. Билеты на кинопоказ были разыграны в социальных сетях.

Атмосферу популярного сериала можно было почувствовать еще при входе на станцию. Здесь установили "железный трон" и пригласили актеров в образах главных героев фэнтази-саги. Пассажиры могли сфотографироваться с ними и посидеть на троне, - представить себя в роли правителя "Семи королевств". Участники проекта "Музыка в метро" исполнили для гостей мероприятия знаменитый саундтрек "Игры престолов", созданный композитором Рамином Джавади.

Ликсутов отметил, что кинопоказ не помешал обычной работе метро - просмотр предфинальной серии "Игры престолов" состоялся на закрытой станции "Деловой центр" Солнцевской линии, которая не используется для перевозки пассажиров.

О сериале

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. "Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Исландии, Мальты, Марокко, Хорватии, Испании, Канады и США. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, последнего - 14 апреля 2019 года.

Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся компании HBO в более чем $90 млн. Заключительная серия выйдет в эфир 19 мая.