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Вятский рынок на севере Москвы планируют модернизировать

Рынок возник стихийно в 1990-е годы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вятский рынок в Савеловском районе Москвы, который стихийно возник в 1990-е годы, планируют реконструировать, сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"После реконструкции Вятский рынок превратится в современное торговое пространство, отражающее дух района, где сосредоточены многие памятники авангарда и модерна. Например, в непосредственной близости распложен клуб фабрики "Свобода", спроектированный культовым архитектором Константином Мельниковым", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

По данным ведомства, заказчик работ - ООО "Компания Ико", проектировщик - ООО "Малое инновационное предприятие Почвенного института им. В.В. Докучаева".

Рынок находится на улице Вятская, вл. 41А, и представляет собой несколько крытых одноэтажных павильонов. Для отделки его фасадов планируется использовать клинкерный кирпич красного и бежевого цветов. Основное пространство рынка займет торговый зал с панорамным остеклением, по его периметру расположатся административные и технические помещения.

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