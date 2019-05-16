"Деловые линии" предоставил машину сопровождения участникам мотопробега "Дорога Дружбы"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших логистических операторов страны - "Деловые линии" - предоставил машину сопровождения для участников международного мотопробега "Дорога Дружбы", приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор группы компаний Фарид Мадани.

"Мы предоставили транспорт для сопровождения колонны, чтобы перевезти запасные части для мотоциклов и личные вещи участников", - сказал он, напомнив, что возглавляемая им компания является генеральным партнером мероприятия. По словам Мадани, машина от логистического оператора начала сопровождать колонну от Забайкальска - первой точки мотопробега на территории России - и проследует за участниками до Санкт-Петербурга, где 7 июня запланирован финиш. Он заметил, что целью мотопробега является развитие туристических, а также межрегиональных культурных и гуманитарных связей.

"География нашей работы покрывает свыше 90% территории страны, и мы не понаслышке знаем, чем живут регионы", - отметил Мадани.

Мотопробег, общая протяженность маршрута которого превышает 9 тыс. километров, стартовал 27 апреля на территории российского посольства в Пекине. Как ожидается, мотоциклисты проедут через Забайкальск, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Казань и Москву. В городах по ходу движения мотоколонны запланированы совместные мероприятия с участием различных общественных организаций: посещение памятников славы Великой Отечественной войны, участие в социальных и культурно-развлекательных программах.

По словам организаторов, данная акция народной дипломатии является некоммерческим проектом и проводится при поддержке посольства России в КНР совместно с российским мотоклубом "Риск" и Китайским коммуникационным центром "Пять континентов". В организации его проведения задействованы более 60 мотоклубов двух стран. Как считает вице-президент мотоклуба "Риск", заместитель руководителя представительства Сбербанка России в Пекине Юрий Феоктистов, благодаря акции удастся лучше объединить мотосообщества России и Китая.