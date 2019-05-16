Виртуальная операционная откроется на ВДНХ в Международный день медсестры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Гости и жители Москвы смогут 18 мая при помощи VR-шлема провести виртуальную операцию на открытой площадке перед павильоном ВДНХ № 57, где впервые отметят Международный день медицинской сестры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании "ВДНХ".

"Главная выставка страны, которая в этом году отмечает 80 лет, ежегодно становится местом проведения профессиональных праздников. В юбилейный сезон на ВДНХ впервые отметят Международный день медицинской сестры. Приглашаем всех желающих присоединиться к празднованию 18 мая. В одном из шатров разместятся виртуальные операционная и фитнес-зал. При помощи VR-шлема можно будет осуществить реальные медицинские манипуляции и провести настоящую операцию, а на специальном аппарате с подвижной платформой - заняться предписанным видом спорта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тематические интерактивные зоны будут работать с 11:00 и до 20:00. Посетители также смогут принять участие в квесте "Испытание профессией". Участники которого научатся делать инъекции, проводить перевязки, выбирать продукты для лечебного питания при разных заболеваниях. Кроме того, можно будет измерить давление, рост, вес, а также получить рекомендации специалистов по здоровому образу жизни.

Для маленьких гостей праздника будет работать игровая лаборатория. Детям покажут, как останавливать кровотечение, накладывать швы, изготавливать протезы, устанавливать пломбы, пеленать и ухаживать за младенцами.

"На мини-сценах пройдут групповые физические занятия. Кроме того, в специально выстроенной студии гости праздника смогут записать слова благодарности медицинским сестрам, которые в режиме онлайн появятся на коллаже рядом с видеообращениями известных артистов, политиков и спортсменов. Каждый желающий сможет сфотографироваться в тематических фотозонах и рядом с арт-объектом в виде большого сердца", - отмечается в сообщении.

Международный день медицинской сестры отмечают в России с 1993 года.