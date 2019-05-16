Столичные НКО смогут подать заявки на конкурс грантов мэра Москвы с 21 мая по 19 июня

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Представители московских некоммерческих организаций (НКО), реализующие социально-ориентированные проекты, могут подать заявку на участие в конкурсе "Гранты мэра Москвы" в 2019 году с 21 мая по 19 июня. Об этом в четверг сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

"Прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций начнется 21 мая. Прием заявок продлится до 19 июня", - говорится в сообщении.

Подать заявку можно на официальном сайте "Грантов мэра Москвы".

В пресс-службе добавили, что общий размер субсидий составит 400 млн рублей, как и в 2018 году. Гранты большого размера составят от 700 тыс. рублей до 2,5 млн рублей, а гранты малого размера - до 700 тыс. рублей. Оценивать проекты будут порядка 300 экспертов.

"Среди номинаций конкурса этого года "Добровольчество и волонтерство", "Благотворительность, милосердие и забота", "Семья и дети", "Московское долголетие", "Молодежь Москвы", "Мой район, "Наше наследие", "Профилактическая помощь" "Социальное предпринимательство", "Формирование полезной и безопасной интернет-среды", - уточняется в сообщении.