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Роспотребнадзор отказался от требований оштрафовать поставщика питания в московские школы

Ранее ведомство подавало два иска к поставщику питания в столичные школы после случаев заболеваемости детей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил требование о штрафе для поставщика питания в столичные школы "Московский школьник". Об этом сообщается в определении Арбитражного суда Москвы о прекращении производства по делу.

"Управление Роспотребнадзора по Москве направило ходатайство о прекращении производства по делу в связи с отказом от заявленных требований [по привлечению компании "Московский школьник" к административной ответственности] <...> Суд считает ходатайство заявителя подлежащим удовлетворению", - говорится в определении.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор подал два иска к поставщику питания в столичные школы после случаев заболеваемости детей в школе № 1506 и Первом московском образовательном комплексе в Северном административном округе. Из определений суда, размещенных на сайте "Электронное правосудие", следует, что производство по двум делам прекращено в связи с отзывом требований заявителя.

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