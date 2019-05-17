Собянин открыл новую автомобильную дорогу в районе Метрогородка

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы в районе Метрогородок.

"Закончился еще один участок от Щелковского шоссе до Лосинооостровской улицы. Это гигантская эстакада в 2,5 км, одна из самых крупных в городе. Этот участок значительно облегчит движение и Щелковке, и на Открытом шоссе", - сказал Собянин.

Самое главное, как отметил мэр, участок даст возможность улучшить транспортную доступность для Метрогородка, в котором проживают около 40 тыс. человек.

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - сказал Собянин.

По данным мэрии, осенью 2019 года на этом участке планируется комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории. Будет высажено 166 деревьев и свыше 1,7 тыс. кустарников.

Первый заместитель руководителя департамента строительства столицы Петр Аксенов рассказал, что основная сложность при строительстве участка заключалась в том, что надо было разместить отводы, которые попадали в полосы МЦК. Также пришлось перекладывать газопровод, канализацию и так далее.