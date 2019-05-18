Обновленный Лефортовский рынок в Москве возобновит работу к концу 2021 года

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Обновленный торгово-офисный комплекс с Лефортовским рынком в составе сооружения будет запущен к концу 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Рынок закрылся в июле 2016 года для освобождения площадки под строительство станции метро "Авиамоторная" и транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Практически сразу был анонсирован план возобновить работу рынка в составе нового ТПУ.

"Для строительства станции метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии ранее был демонтирован Лефортовский рынок. Впоследствии было принято решение восстановить его, а также построить над ним офисно-деловой комплекс. По нашим расчетам, полностью этот комплекс возобновит свою работу в конце 2021 года", - заверил вице-мэр. Сроки возведения не раз сдвигались, последним ориентиром назывался конец 2020 года.

Глава строительного комплекса столицы пояснил, что первые два этажа будут отданы, как это было и ранее, под сельскохозяйственный рынок, а выше расположатся офисы и апартаменты. В свою очередь заместитель генерального директора компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев обозначил, что общая площадь нового комплекса составит около 50 тыс. кв. м, из них порядка 5-6 тыс. кв. м будут переданы под рынок. "Вестибюль станции будет входить в многофункциональный центр. При выходе из метро можно будет выйти на улицу, которую мы тоже будем перестраивать, и попасть в будущий Лефортовский рынок", - пояснил он.

В составе комплекса запланирован паркинг. Планируется построить удобные подземные и наземные переходы между различными элементами транспортного узла. По предварительным расчетам, пассажиропоток этого ТПУ составит около 100 тыс. человек в сутки, добавил Суниев.