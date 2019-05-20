В Москве перенастроили светофоры на 34 пешеходных переходах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичные власти в апреле и мае 2019 года откорректировали временные интервалы светофоров на 34 пешеходных переходах в различных районах столицы, сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы.

"Для удобства горожан в апреле и в мае режим работы светофоров перенастроили еще на 34 пешеходных переходах. На 24 зебрах увеличили продолжительность зеленого сигнала, а еще на 10 - снизили время ожидания зеленого света для пешеходов (длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели). Например, на зебре возле остановки общественного транспорта "Охотничья улица" на Богородском шоссе увеличили длительность зеленого сигнала на 10 секунд - с 18 до 28. А на пересечении улицы Фадеева с улицей Чаянова снизили время ожидания зеленого света для пешеходов на 43 секунды - с 85 до 42", - говорится в сообщении.

Также на пяти пешеходных переходах изменили ночной режим работы светофоров. Раньше устройства функционировали в режиме желтого мигающего сигнала (он разрешает движение транспорта, но предупреждает о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода). В целях повышения безопасности ночью включили трехцветный режим, как и в дневное время. "Речь идет о светофорах, расположенных по следующим адресам: Мячковский бульвар, дом 10; улица Полбина, дом 32; Ферганская улица, владение 8, а также на пересечениях Пятницкого шоссе с выездом с Митинского кладбища и Новокуркинского шоссе с Воротынской улицей", - уточняется в сообщении.

В 2019 году режим смены сигналов светофоров в Москве изменен более чем на 1 тыс. пешеходных переходах, 19 наземных переходов стали регулируемыми.