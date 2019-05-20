Карту "Тройка" начали принимать для оплаты прогулок по Москве-реке

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Оплата прогулок на речном транспорте Москвы стала доступна при помощи электронной транспортной карты "Тройка". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе подземки.

"Речной транспорт показывает нашим пассажирам привычную Москву с необычных ракурсов. При оплате "Тройкой" такая прогулка обойдется в 500 рублей - на 100 рублей дешевле по сравнению с оплатой наличными или банковской картой. Сумма спишется с билета "Кошелек", - сказал собеседник агентства.

Купить поездку можно на теплоходах с символикой "Тройки", в кассах причалов "Коломенское", "Большой Устьинский мост", "Киевский вокзал" и в Парке Горького. Найти нужные кассы пассажирам помогут стикеры "Тут можно оплатить картой "Тройка".

Вместе с тем пассажирам не обязательно обращаться в кассу за бумажным билетом. Вместо этого можно сразу подняться на борт и приложить карту к портативному валидатору. "Одной карты достаточно для оплаты поездок с семьей или друзьями. Именно к ней будут привязаны все купленные билеты. Это удобно для наших пассажиров, 90% которых оплачивают проезд "Тройкой", - добавил представитель пресс-службы метро.

Он отметил, что проект оплаты "Тройкой" проезда на речном транспорте подготовлен lепартаментом транспорта Москвы совместно с судовладельцами и речными перевозчиками, объединенных сервисом, оператором которого является ООО "Умная Река". Полный перечень причалов и судов, оборудованных для приема карты "Тройка" размещен на сайте компании.