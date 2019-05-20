Потрогать мяту и пройтись по шишкам. В "Аптекарском огороде" открылся Тактильный сад

МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Сенсорный сад с тактильной дорожкой для ходьбы, акустической зоной и ящиками с различными растениями открылся в понедельник на Выставочном поле "Аптекарского огорода" в Москве. В новом пространстве, обостряющем работу всех органов чувств, побывал корреспондент ТАСС.

Босиком по шишкам

Сад расположился в "Аптекарском саду" на площади около 200 кв. м неподалеку от детской экоплощадки. Он включает несколько зон, где посетители могут испытать необычные и приятные ощущения. Например, можно пройтись босиком по тактильной дорожке, заполненной различными природными материалами: шишками, древесной корой, песком и камнями разных размеров.

Основную часть сада занимают приподнятые грядки с душистыми и интересными на ощупь растениями, каждое из которых можно потрогать. На грядках посажены чабрец, лаванда, земляника, розмарин, лимонная мята, грибная трава и другие растения. Есть здесь и две глубоких вазы с водой, в которые можно запустить руки, чтобы немного потревожить обитающий там водяной гиацинт - эйхорнию. Его свободно плавающие корни на ощупь похожи на проволоки с тончайшими мягкими нитями.

Нашлось место в Тактильном саду и для хвойных растений - пяти пока что маленьких елочек. Все желающие могли почувствовать на пальцах массаж из уколов их иголок.

Также на площадке установлено три столика разной высоты с сухим и мокрым песком, чтобы прикоснуться к нему могли и взрослые, и дети, и люди на инвалидных колясках. В акустическом уголке сада установлены глюкофон - овальный музыкальный инструмент, по звучанию напоминающий ксилофон, и "поющая пирамида", при ударе молоточком отзывающаяся мягким металлическим звучанием. На площадке царят запахи цветов и сухой травы - по периметру на лавочках выложены блоки соломы, а в кадках растут настурции.

Полезно и приятно

"Когда люди приходят в ботанический сад, они, прежде всего, обычно смотрят на растения. А трогать их, как правило, нельзя, поэтому нет всей полноты ощущений от контакта с природой. Чтобы расширить этот контакт, мы и сделали Сенсорный сад. Растения очень приятно и трогать, и нюхать", - сообщил ТАСС директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.

Он отметил, что открытие Тактильного сада также приурочено к Международному дню борьбы с рассеянным склерозом. "Одним из элементов терапии, которая рекомендуется врачами для лечения этого заболевания, как раз является стимуляция мелкой моторики рук. А в Тактильном саду люди попадают в удивительный мир с разнообразными мелкими предметами, формами и текстурами. Мы даем возможность слышать новые интересные звуки и взаимодействовать с растениями", - пояснил он.

Ретеюм отметил, что первая очередь Тактильного сада была создана два года назад, тогда он состоял всего лишь из двух грядок. Несмотря на то, что растения на них можно было трогать, они "чувствовали себя неплохо", и в течение всего предыдущего сезона их ни разу не пришлось заменять. "В основном это субтропические растения, на зиму их приходится убирать. А вот к прикосновениям они оказались более устойчивы, чем мы ожидали", - сказал он.

Директор уточнил, что в ближайшие несколько недель в Тактильном саду появится Съедобный уголок, ведь вкусовые ощущения тоже играют важную роль в восприятии окружающего мира. Там можно будет попробовать баклажаны, помидоры и перцы. "А когда их съедят - посадим новый", - смеясь, добавил он.

Песок сквозь пальцы

Больше всего внимание первых посетителей сада - женщин с маленькими детьми - привлеки столы с песком. Ребята сразу начали мастерить из мокрого песка куличи и замки. А сухой белый песок, нагревшийся на солнце, девочки набирали в кулаки и высыпали сквозь пальцы. К детям присоединились и их мамы, они рисовали на песке узоры и зарывали в нем руки.

Весь вечер площадка звенела от легких ударов молоточков по глюкофону, кажется, этот инструмент не оставил равнодушным никого из гостей. А к растениям на грядках посетители, по крайней мере в первый день работы сада, отнеслись очень бережно. Люди, видимо, по привычке старались их не трогать, но с удовольствием нюхали. Несколько женщин смело разулись и, смеясь, прошлись по тактильной дорожке, особенно популярной оказалась секция шишек.

"Мне больше всего понравилось, что в саду есть пряно-ароматическая зона, воспринимать запахи полезно для здоровья. Вообще хорошо, что есть сад тактильных ощущений, на это надо равняться, например, посадить такие растения у себя на даче или даже дома на подоконнике.

На площадку есть специальный заезд для представителей маломобильных групп населения, хотелось бы, чтобы был сделан еще один, с противоположной стороны", - поделилась с ТАСС впечатлениями от посещения сада Светлана Козинова. Светлана имеет диагноз "рассеянный склероз" и передвигается на инвалидной коляске.

В рамках открытия Тактильного сада в "Аптекарском саду" были организованы специальные зоны бесплатных мастер-классов по развитию мелкой моторики рук. Кроме того, на открытой сцене прошло выступление коллектива Secret Atelier.

Рассеянный склероз (РС) - это тяжелое заболевание центральной нервной системы, которое может поражать сразу несколько участков головного и спинного мозга. Причины возникновения РС до сих пор не установлены. Рассеянный склероз является одним из социально значимых и распространенных неврологических нарушений, чаще встречающихся у молодых людей в возрасте от 15 до 40 лет, которые ведут активную трудовую деятельность и социальную жизнь, и женщины подвержены ему в четыре раза чаще мужчин. От заболевания в первую очередь страдает двигательная сфера, также могут страдать зрение, речь, чувствительность и подвижность рук и ног. При этом когнитивные функции - память, интеллект - остаются достаточно долго неизменными.