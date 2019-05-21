Бесплатные автобусы запустили в Москве в связи со сбоем в метро

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бесплатные автобусы между станциями метро "Шелепиха" и "Динамо" запустили в Москве в связи со сбоем на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метрополитена. Об этом во вторник сообщается на странице Мосгортранса в Twitter.

"Бесплатные автобусы курсируют по маршруту: метро "Шелепиха" - метро "Полежаевская" - метро "ЦСКА" - метро "Динамо", - говорится в сообщении. Также можно воспользоваться автобусом №818

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро приостановлено в связи с остановившимся поездом. На данный момент на участке находятся три поезда.

Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции "Петровский парк" и "Шелепиха".