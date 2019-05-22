Автомобилистов Москвы призывают не парковаться в четверг у деревьев из-за сильного ветра

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" призывает водителей не парковать автомобили у деревьев и возле шатких конструкций из-за ожидающегося в четверг сильного ветра и дождя. Об этом в среду сообщается на сайте Московского паркинга.

"Завтра, 23 мая, по прогнозам синоптиков в столице ожидается ухудшение погодных условий <...> ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр РФ прогнозирует в четверг в столичном регионе дождь и грозы, ожидается ветер западного направления скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с.