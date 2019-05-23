Памп-трек построят в Черкизовском парке в Москве в 2019 году

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Работы по комплексному благоустройству Черкизовского парка начались в столице, до конца 2019 года в детском парке планируют построить памп-трек - велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и не содержащую ровных участков, сообщила в четверг пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы.

"На востоке Москвы в детском Черкизовском парке, в рамках проведения работ по комплексному благоустройству и озеленению территории, площадью более 14 га, ведется устройство памп-трека. Общая площадь памп-трека составит более 1,5 тыс. кв. м. Завершить работы планируется в текущем году", - говорится в сообщении.

Трасса длинной в 220 м, будет состоять из двух траекторий. Чтобы велосипедистам было удобно добраться до трека и не мешать отдыхающим, вдоль восточных границ парка проложат велосипедную дорожку протяженностью около 1 км.