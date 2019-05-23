Более 1,3 тыс. сетевых магазинов примут участие в "Рыбной неделе в Москве"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. столичных сетевых магазинов предложат продукцию посетителям фестиваля "Рыбная неделя в Москве". Об этом в четверг сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"Рыбу можно будет приобрести от самих поставщиков. <…> Московские сетевые магазины, которых более 1,3 тыс., <…> также участвуют в фестивале "Рыбная неделя", где будут дегустации и скидки на рыбную продукцию", - сказал он.

Фестиваль также поддержат почти 500 несетевых магазинов. В дни "Рыбной недели" они установят на рыбу и морепродукты сниженные цены, проведут дегустации.

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" проводится в Москве уже в пятый раз. В этом году он пройдет в столице с 24 мая по 2 июня. Прошлой весной на фестивале побывали более 2 млн человек. Посетители гастрономического праздника приобрели более 144 тонн рыбы, 71 тыс. банок консервов и 5,5 тыс. устриц.