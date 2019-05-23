Автомобилистов предупредили о множестве ДТП в Москве из-за непогоды

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы прогнозирует затруднение движения на дорогах в Москве в четверг из-за непогоды.

"Ситуация на дорогах будет тяжелой: много мелких ДТП и низкая скорость потока. Особенно сложно в пределах ТТК, так что туда лучше на метро или с запасом времени", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

По данным ЦОДД, ситуация на дорогах может улучшиться после 21:00 мск.

"На трафик (не лучшим образом) влияют и дорожные работы. Самые масштабные комплекс ЖКХ ведет на севере МКАД, Бородинском мосту, на ТТК в районе Рижской, Савеловской и Чурской эстакад, но много и мелких ограничений по всему городу. Учтите это при поездках", - добавили в ЦОДД.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", в настоящий момент дороги столицы загружены на восемь баллов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во второй половине дня 23 мая погода в столице будет дождливой. Местами ожидаются грозы и порывы ветра до 12-17 м/с. При этом температура ожидается вполне комфортная - 21-23 градуса, отметил Вильфанд.