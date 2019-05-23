В Москве создадут 13 новых избирательных участков по месту жительства

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. В Москве добавят 13 новых избирательных участков по месту жительства. Об этом сообщил в четверг в ходе заседания Мосгоризбиркома секретарь комиссии Владимир Попов.

"Предлагается увеличить число избирательных участков по месту жительства на восемь участков, в том числе в связи с планированием образования 13 избирательных участков по месту жительства избирателей, <...> в связи с ликвидацией пяти избирательных участков по месту жительства", - сказал Попов.

Он уточнил журналистам, что таким образом количество участков увеличится до 3616, из них по месту жительства - 3440 и 176 - в местах временного пребывания. Образование новых участков связано с превышением числа избирателей на каждом. Попов пояснил, что на территории каждого избирательного участка должно быть зарегистрировано не более 3 тыс. избирателей.

Он добавил, что на четыре сократили количество избирательных участков в местах временного пребывания избирателей в связи с закрытием стационаров, либо изменением его функционирования с круглосуточного на дневной режим.