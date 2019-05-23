Суд отклонил жалобу на решение Преображенского суда о незаконности гей-парадов в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил без изменения судебное постановление Преображенского районного суда от 31 октября 2018 года, который признал незаконным проведение в столице гей-парадов и ЛГТБ-митингов (митинги представителей сексуальных меньшинств). Решение было принято 22 мая 2019 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно картотеке дел, апелляционная жалоба была подана 28 марта 2019 года. "Мосгорсуд оставил без изменения решение Преображенского районного суда по иску Михайловой С. А., Моляеова С. А., Алексеева Н. А. к Департаменту региональной безопасности и противодействию коррупции города Москвы и правительству Москвы о признании решения об отказе в согласовании публичных мероприятий в форме шествия и митингов незаконным, обязании устранить допущенные нарушения", - говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник сообщил ТАСС, что власти Москвы не согласовали проведение в столице гей-парада 25 мая и трех ЛГТБ-митингов 25-27 мая, сославшись на необходимость защищать детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, закрепленную в российском законодательстве. Олейник апеллировал к Конвенции о правах ребенка, согласно которой образование детей должно быть направлено в том числе на уважение к национальным ценностям их страны. Российские законы, перечисленные чиновником в ответе, гласят, что ребенка необходимо защищать от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Также в России действует штраф за распространение такой информации среди несовершеннолетних: для граждан - от 4 до 5 тыс. рублей.

Организаторы предполагали провести мероприятия 25 мая с 13:00 до 15:00 в формате шествия от площади Никитские Ворота по Тверскому бульвару до Пушкинской площади (300 человек) и с 17:00 до 19:00 - митинг в сквере Лермонтовской площади на 300 человек. Также 26 мая они планировали организовать митинг с 13:00 до 15:00 на Театральной площади у памятника Карлу Марксу на 300 человек, а 27 мая - еще один митинг с 13:00 до 15:00 на площади Никитские Ворота у памятника Клименту Тимирязеву (тоже 300 человек).