Движение по набережным Москвы-реки ограничат с 30 мая по 1 июня из-за проведения марафона

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Автомобильное движение по Фрунзенской, Москворецкой и Котельнической набережным Москвы-реки будет ограничено с 30 мая по 1 июня в связи с проведением марафона "Бегущие сердца". Об этом сообщил в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По данным ЦОДД, самое длительное ограничение будет действовать на площади Васильевский Спуск с 12:00 30 мая до 23:59 2 июня. Москворецкая улица и Большой Москворецкий мост будут закрыты для проезда 1 июня с полуночи до 18:00. Болотная улица, Болотная площадь, улица Серафимовича и Софийская набережная будут перекрыты 1 июня с 7 утра до 12:30. В 7:00 начнется ограничение движения на 2-м Раушском переулке, Раушской, Москворецкой, Пречистенской и Фрунзенской набережных и продлится до 14:30.

Садовническая улица, улица Балчуг, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинская набережная будут закрыты для проезда 1 июня с 07:00 до 15:30. Также с 08:00 до 15:00 перекроют Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.

Марафон "Бегущие сердца" - это ежегодное спортивное мероприятие, которое проходит Москве с 2017 года. Забег стартует на Васильевском спуске у стен Кремля. Участникам впервые предложат преодолеть полную дистанцию марафона - 42,2 км наряду со стандартными для прошлых лет забегами на 4,2 км и 10 км, сообщается на официальном сайте проекта.