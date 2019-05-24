Движение на 50-м км МКАД ограничат по ночам в июне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Автомобильное движение в ночное время с 2 по 11 июня на 50-м км МКАД в районе пересечения с ул. Генерала Дорохова будет ограничено в связи со строительством транспортной развязки. Об этом сообщил в пятницу столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По внутренней стороне ограничения будут действовать с 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30, а по внешней - с 7 по 11 июня в те же часы.

В ЦОДД также отмечают, что съезд с ул. Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе д. 38Б, стр. 2 по Рябиновой улице будет полностью перекрыт с 2 мая по 15 декабря круглосуточно. Для удобства автомобилистов организуют временный съезд.