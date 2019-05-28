В Новой Москве начали проектирование автодороги от платформы Остафьево до Щербинки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Работы по проектированию автомобильной дороги от центра Щербинки до пригородной платформы Остафьево стартовали на территории Новомосковского административного округа столицы, сообщила во вторник пресс-служба департамента развития новых территорий города Москвы.

"Начались работы по проектированию на территории Новомосковского административного округа столицы автомобильной дороги, которая соединит центр Щербинки с новой пригородной платформой Остафьево, открываемой в нынешнем году. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на 2021 год", - говорится в сообщении.

Разработку проекта выполнит ООО "ВТМ Дорпроект". Компания планируется завершить работу до конца 2019 года.

В пресс-службе уточнили, что новая трасса позволит улучшить для жителей Щербинки транспортную доступность пригородных станций железной дороги Курского направления, в частности, планируемой к открытию платформы Остафьево, а также значительно сократить время выезда из городских районов на Варшавское шоссе.

Длина полотна составит два км. Вдоль проезжей части обустроят тротуары, установят шумозащитные экраны и наружное освещение. На трассе организуют маршруты общественного транспорта с пятью остановочными пунктами. Разрешенная скорость движения составит 70 км/ч.

Согласно адресной инвестиционной программе столицы, до конца 2023 года в Новой Москве планируется ввести около 300 км дорог.