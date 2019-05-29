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Синоптики прогнозируют в Москве 29 мая переменную облачность и до 31 градуса жары

Порывы ветра достигнут 15 м/с

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в среду в столице. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, 29 мая воздух в Москве прогреется до 31 градуса, синоптики прогнозируют также переменную облачность и ветер с порывами до 15 м/с.

Днем в городе будет до 29-31 градуса тепла, осадков не ожидается. По области температура составит плюс 26-31 градус. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ночью в столице ожидается от 17 до 19 градусов тепла. В Подмосковье столбики термометров опустятся до плюс 14-19 градусов.

На 29 мая Гидрометцентр РФ установил желтый уровень опасности в связи с высоким уровнем пожароопасности и сильным ветром.

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