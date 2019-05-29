Московский метрополитен выпустит проездные билеты, посвященные русским писателям

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен к книжному фестивалю "Красная площадь" выпустит лимитированную серию проездных билетов, посвященных русским писателям - юбилярам этого года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента культуры Москвы.

"Вместе с Московским метрополитеном с начала фестиваля мы начинаем реализацию карт на проезд в общественном транспорте Москвы, посвященных юбилеям Николая Гоголя, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова. Кроме того, ранее вышла карта "Тройка", посвященная библиотекам Москвы", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Александра Кибовского.

Пятый книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в сердце российской столицы с 1 по 6 июня. Свою продукцию представят более 400 издательств. На Красной площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 событий. Вход на фестиваль свободный.