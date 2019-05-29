Порядка 700 мероприятий пройдет на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Порядка 700 мероприятий, включая творческие встречи с писателями, концерты, спектакли и лекции, запланировано в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет в Москве с 1 по 6 июня. Об этом сообщили в среду на пресс-конференции устроители фестиваля.

"Гостей ждет выдающаяся программа, у нас никогда не было целой недели фестиваля, это первая проба пера. Фестиваль стал знаковым событием, запланировано порядка 700 мероприятий, приедут издатели из 52 регионов страны. Будет представлено очень много новых книг, которые вышли в этом сезоне, которые только поступят или специально будут напечатаны издателями для фестиваля, - рассказал заместитель главы Роспечати, зампредседателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев. - Приедут ведущие отечественный писатели, поэты, драматурги, кинематографисты, режиссеры, поскольку литература объединяет всех - театр, кино, все виды искусств".

Григорьев отметил, что в дни фестиваля гостям будет представлено не менее 120 тыс. наименований книг. Он посетовал, что Красная площадь не может вместить всех желающих. По его словам, нельзя исключать, что в следующем году площадки фестиваля могут быть установлен также на Никольской улице.

Программа фестиваля

Откроется книжный смотр 1 июня концертом на главной сцене, который поставил народный артист России, пианист Денис Мацуев. В День защиты детей устроители фестиваля решили усилить молодежную тематику выступлениями победителя конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018, пианиста Ивана Бессонова и ученика Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, участника проекта "Синяя птица" Елисея Мысина. В программу войдут сочинения Сергея Рахманинова и Вольфганга Амадея Моцарта.

Завершится фестиваль масштабной программой "Пушкин 220", приуроченной к юбилею со дня рождения русского классика. "Мы постараемся те форматы, те программы, которые представят в этот день, сделать нескучными. Мы поговорим о разном Пушкине, мы пригласим ведущих исследователей творчества Александра Пушкина. У каждого есть свой Пушкин, и каждый бы хотел сказать что-то новое о Пушкине, мы предоставим им такую возможность", - добавил Григорьев.

В рамках фестиваля на Красной площади будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), "Отечественная история", "Музейная линия", "Литературная гостиная" и "Главная сцена". Новой площадкой в этом году станет лекторий "Лобное место", где будут выступать представители научной сферы.

Свои книги, как ожидается, презентуют писатели Евгений Водолазкин, Евгений Гришковец, Алексей Иванов, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Андрей Рубанов, Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин. Литературные произведения прозвучат в исполнении актеров театра и кино Ингеборги Дапкунайте, Юрия Стоянова, Алисы Гребенщиковой, Дарьи Мороз, Дмитрия Назарова, Сати Спиваковой и Владимира Кошевого.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения РФ и Правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" - советник президента России по культуре Владимир Толстой.