Поезда следуют с увеличенным интервалом на фиолетовой ветке метро Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро увеличены. Об этом в среду сообщается на странице подземки в Twitter.

"На южном участке Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов - пассажир уронил на путь посторонний предмет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники делают все возможное для скорейшего восстановления графика.

В пресс-службе метро добавили, что посторонний предмет был убран с путей. "Посторонний предмет убран с пути. Движение вводится в график", - отметили в пресс-службе метро.