Лауреатов премии "Культурное наследие" объявят в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения лауреатов ХIV Национальной премии "Культурное наследие" состоится в четверг вечером в главном зале Общественной палаты РФ в Москве, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

На церемонии объявят победителей в пяти номинациях: "Владелец", "Хранитель", "Подвижник", "Меценат", "Доброхот". Также вручаются специальные призы. Среди номинантов - генеральный директор музейного комплекса "Потаенная Россия" Алексей Шевцов, краевед Лариса Корнаухова, директор Русской православной классической гимназии имени преподобного Сергия Радонежского (Саратов) Инна Бондаренко, творческий коллектив Российской ассоциации реставраторов (Санкт-Петербург), творческий коллектив национального парка "Кеноозерский" (Архангельская область, Плесецкий район) и другие.

"Национальная премия "Культурное наследие" является старейшей общенациональной премией России, способствующей выявлению инициатив частных лиц, государственных, частных и общественных организаций по возрождению исторического недвижимого наследия Отечества", - сообщили в оргкомитете.

В попечительский совет премии под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского вошли губернаторы ряда областей, руководство профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации, директора музеев, ученые и исследователи культурного наследия, представители бизнес-сообщества.

Национальная премия "Культурное наследие" учреждена в 2005 году. За 14 лет на конкурс поступили более 1,2 тыс. заявок из 60 субъектов РФ и ближнего зарубежья. Лауреатами и номинантами стали более 350 человек - представители ведущих образовательных, музейных, реставрационных, архитектурных, общественных организаций, государственных органов по культуре и охране памятников, коммерческих структур, СМИ.

Премия проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ, Ассоциации владельцев исторических усадеб и получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Цель конкурса - содействовать укреплению и консолидации российского общества в деле возрождения памятников исторического наследия.